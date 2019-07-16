الشرطة تستجوب النواب المتورطين في المشاحنات البرلمانية

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مثل اثنان من النواب الكوريين الجنوبيين المتهمين بالوقوع في اعتداءات أثناء عملية تقديم قانون المسار السريع في شهر أبريل الماضي أمام الشرطة للاستجواب.ولدى ظهورها في مركز شرطة "يونغ دونغ بو" في سيول صباح اليوم الثلاثاء، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الحاكم "باك هي ريون" إنه من العبث أن يتهمها حزب كوريا الحرة المعارض بالاعتداء في حين أنها إحدى الضحايا.وقالت "باك" إنها قررت المثول للاستجواب احترامًا للنظام القضائي في البلاد.كما قال النائب عن حزب العدالة "يون سو ها"، المتهم بالاعتداء أيضًا، إن نواب حزب كوريا الحرة يجب أن يخضعوا للعقوبة الصارمة، لمحاولتهم منع تقديم مشروعات قوانين المسار السريع بالقوة.وادعى أنه تم دفعه مرتين، وقال إنه سيخبر الشرطة بما شاهده بالفعل خلال المشاجرة الجسدية بين حزب كوريا الحرة وبين الحزب الديمقراطي والأحزاب الثلاثة الصغيرة.ويعد "يون" و"باك" أول نائبين من بين 109 من النواب الذين تم تقديم شكاوى ضدهم، بسبب تورطهم المزعوم في المشاجرات البرلمانية.