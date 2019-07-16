كوريا الجنوبية تراجع التزامات التعاون في صفقة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان

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قررت سيول مراجعة التزامات التعاون الأمني مع طوكيو، من خلال دراسة الاتفاق الثنائي لتبادل المعلومات العسكرية، وسط التوترات المتصاعدة بين البلدين الجارين.وصرح مسؤول بوزارة الدفاع للصحفيين اليوم الثلاثاء إن المراجعة العسكرية لجدوى اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية تعتمد على التطورات في العلاقات الثنائية.وقد تم توقيع الاتفاقية في نوفمبر عام 2016 بين سيول وطوكيو، لتسهيل تبادل المعلومات العسكرية حول كوريا الشمالية، بعد التقدم السريع الذي أحرزته بيونغ يانغ في برامجها النووية والصاروخية.ويتم تمديد الاتفاقية تلقائيًّا كل عام، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته لإلغاء الاتفاق.وقال "تشيه هيون سو"، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن سيول لم تغير موقفها من تمديد الاتفاق، وأضاف أن المسؤولين سيتخذون القرار النهائي في منتصف أغسطس.وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين أمس الاثنين إن واشنطن ما زالت تدعم الاتفاق، وأضاف أنها تأمل في أن يظل الاتفاق ساريًا.