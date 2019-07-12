استطلاع للرأي يظهر سعادة الجنود بالسماح باستخدام الهواتف المحمولة

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أظهر استطلاع للرأي اليوم الثلاثاء أن معظم الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية يشعرون بالرضا بسبب السماح باستخدام الهواتف المحمولة بعد العمل.وفي أبريل من العام الماضي، بدأت وزارة الدفاع في السماح للمجندين باستخدام الهواتف المحمولة على أساس تجريبي، وهو ما سبق حظره لأسباب أمنية.ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الكوري لتحليلات الدفاع، قال 96.3% إن استخدام الهواتف المحمولة ساعد في تحسين اتصالاتهم بالعالم الخارجي، كما أجاب 79.1% بأن السماح باستخدام الهواتف ساعدهم على حسن التكيف مع الحياة العسكرية.وأجاب 83.7% أن هذا الإجراء كان له تأثير إيجابي على جهود تطوير الذات.كما أظهر الاستطلاع تراجع أعداد الجنود الذين يعانون من العزلة أو صعوبة التكيف، وكذلك أعداد حالات سوء المعاملة.وقالت وزارة الدفاع إن الوزير "جيونغ كيونغ دو"، الذي ترأس اجتماعًا للجنة الخدمة العسكرية أمس الاثنين، دعا إلى إجراء فحص شامل للتدابير ذات الصلة، لتقليل الآثار الجانبية المتوقعة، وضمان استقلالية الجنود في الثكنات.كما ذكرت أنها قررت تمديد فترة الاختبار قبل البدء في تنفيذ سياسة السماح بالهواتف المحمولة بعد العمل بصورة رسمية وكاملة.