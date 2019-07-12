ضحايا العمل القسري يطالبون ببيع أصول الشركات اليابانية

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قرر ضحايا العمل القسري في زمن الحرب في كوريا الجنوبية المطالبة ببيع الأصول التي تمت مصادرتها من الشركات اليابانية، بعد صدور حكم من المحكمة العليا.وقال الممثلون القانونيون للضحايا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنهم سيقدمون قريبًا طلبًا بالبيع، قائلين إن شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة تختبئ خلف الحكومة اليابانية وترفض مطالب المدعين.وتعد شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة واحدة من الشركات اليابانية التي ألزمتها المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي بتعويض ضحايا العمل القسري في حقبة الاستعمار. وقد تم الاستيلاء على أصول الشركة في كوريا الجنوبية بسبب عدم امتثالها للحكم.وقال الممثلون القانونيون إنهم أبلغوا الشركة أنه لن يمكن تجنب عمليات البيع إذا لم يوافقوا على إجراء المفاوضات بحلول أمس الاثنين، لكن الشركة تجاهلت تلك الدعوات.وأضافوا أنه من المؤسف أنه لم يمكن التوصل إلى حل من خلال الحوار حتى الآن، وقالوا إن ثلاثة من المدعين توفوا هذا العام، في حين أن غيرهم يكافحون الأمراض وغيرها من المصاعب.