تقرير الأمم المتحدة: 48% من الكوريين الشماليين يعانون من نقص التغذية

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قال تقرير متعدد الوكالات صادر عن الأمم المتحدة أمس الاثنين إن ما يقرب من نصف سكان كوريا الشمالية يعانون من سوء التغذية.ووفقًا لإذاعة آسيا الحرة اليوم الثلاثاء، فقد ذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019 أن 47.8% من سكان كوريا الشمالية، أو ما يعادل 12.2 مليون نسمة، عانوا من سوء التغذية بين عامي 2016 و2018.ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا حادًّا عن الفترة بين عامي 2004 و2006، حيث بلغت نسبتهم 35.4% فقط، وعن الفترة بين عامي 2015 و2017، حيث بلغت نسبتهم 43%.وقال التقرير إن ثلاثة دول فقط بلغت نسبة سوء التغذية فيها مستوى أسوأ من كوريا الشمالية، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي وهايتي.