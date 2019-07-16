بومبيو يدعو إلى مفاوضات أكثر إبداعًا مع كوريا الشمالية

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دعا وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى أن يكونا "أكثر إبداعًا" في محادثات نزع السلاح النووي.وفي مقابلة إذاعية أمس الاثنين، قال "بومبيو" إنه يأمل أن يطرح الكوريون الشماليون على طاولة المفاوضات أفكارًا جديدة، مضيفًا أنه يأمل في أن تكون واشنطن "أكثر إبداعًا" أيضًا.وقال الوزير إن مهمة واشنطن في تحقيق نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية لم تتغير، وأكد أن هذا سيظل هو الهدف في أي مفاوضات قادمة.ولم يذكر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين متى سيتم استئناف المحادثات، لكنه والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صرَّحا في أواخر يونيو بأن الحوار سيُستأنف "خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".وقد جاءت تلك التوقعات بعد الاجتماع المفاجئ على الحدود بين الكوريتين بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في 30 يونيو الماضي.