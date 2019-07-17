واشنطن وسيول تستعدان لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في الخريف

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستعدان لإجراء برنامج تدريبي مشترك خلال هذا الخريف.وجاء هذا التصريح أمس الثلاثاء في أعقاب تهديدات وزارة الخارجية الكورية الشمالية بأن التدريبات العسكرية المقرر إجراؤها في أغسطس بين البلدين الحليفين سيول وواشنطن، سوف تؤثر سلبًا على المحادثات النووية على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ. وقال متحدث باسم البنتاغون إنه بالتنسيق مع كوريا الجنوبية، تم تعديل برنامج التدريب الروتيني لفصل الخريف من أجل الحفاظ على الاستعداد ودعم الجهود الدبلوماسية.وأضاف أن هذه التدريبات تدل على التزام الولايات المتحدة بتحالفها مع كوريا الجنوبية والدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، من خلال أنشطة تعزز الاستعداد المشترك.وتخطط سيول وواشنطن أيضًا للمضي قدماً في إجراء التدريبات الشهر القادم، لكنهما لم تعلنا بعد عن برنامجها.