الولايات المتحدة تعرب عن تطلعها لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تطلع الولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أورتاغوس" خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة تتطلع إلى استئناف المحادثات وإحراز تقدم في الالتزامات السابقة التي تعهد بها قائدا البلديْن.وجاءت هذه التصريحات بعد أن انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المقرر إجراؤها الشهر القادم، وحذرت من أن تلك المناورات قد تؤثر على المحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.ولم توضح المتحدثة الأمريكية متى أو أين قد يتم إجراء المحادثات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكنها أشارت إلى أن واشنطن تحاول فقط إعطاء "وقت ومساحة" لكوريا الشمالية.وأضافت "أورتاغوس" أن الولايات المتحدة تأمل في أن يواصل الممثل الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" إحراز تقدم بهدوء من وراء الكواليس.