مبيعات المتاجر المعفاة من الجمارك تسجل أعلى مستوياتها في النصف الأول

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جاء في تقرير صادر عن الاتحاد الكوري للمتاجر المعفاة من الجمارك اليوم الأربعاء، أن حجم مبيعات المتاجر المعفاة من الجمارك في كوريا الجنوبية بلغ 11 تريليونا و656.8 مليار وون ، أي ما يعادل 9 مليارات و887 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام ، محطما رقما قياسيا تم تسجيله في النصف الثاني من العام الماضي وهو 9 تريليونات و760.8 مليار وون.وأشار التقرير إلى أن حجم المبيعات الشهري للمتاجر المعفاة من الجمارك قد تجاوز لأول مرة تريليوني وون في شهري مارس ومايو الماضيين .وكان حجم مبيعات المتاجرالمعفاة من الجمارك، شهد زيادة هائلة بفضل تدفق السياح القادمين من الصين ، لكنه سجل تراجعا بسبب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها بكين احتجاجا على نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي عالي الارتفاع "ثاد" على الأراضي الكورية عام 2017، قبل أن يشهد ارتفاعا مرة أخرى منذ العام الماضي.