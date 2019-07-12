وزير المالية يحث اليابان على سحب قيودها التجارية

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وجه "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط انتقادات لليابان ، مشيرا إلى احتمال أن تضر قيودها على الصادرات لكوريا الجنوبية بالثقة الدولية تجاه طوكيو.جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا عقد اليوم الأربعاء لبحث سبل إنعاش الاقتصاد الكوري، حيث أضاف أنه من غير المرغوب فيه تزايد الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.وقال وزير المالية الكوري "هونغ" إن اليابان تعد من بين أكثر دول العالم استفادة من منظمة التجارة العالمية القائمة على نظام التجارة الحرة، مضيفا أنه تم إصدار بيان يؤكد على أهمية التجارة الحرة والعادلة خلال ختام قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أواخر شهر يونيو الماضي في أوساكا باليابان.وأضاف أن القيود التجارية التي فرضتها اليابان مؤخرا لا تنسجم مع غرض ذلك البيان وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالثقة الدولية حيال طوكيو.هذا وستكثف الحكومة الكورية جهودها، لتنويع مصادراستيراد المواد والمكونات والآلات المتطورة، وتصنيعها محليا.