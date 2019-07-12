سيول ترفض دعوة طوكيو إلى تشكيل لجنة من طرف ثالث

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رفض مكتب الرئاسة الكورية أمس الثلاثاء طلب طوكيو بتشكيل لجنة تحكيم من طرف ثالث لحل القضية المتعلقة بحكم محكمة كورية أمرت بموجبه الشركات اليابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.وصرح مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة للصحفيين بأنه لم يطرأ أي تغيير في الموقف الكوري بشأن الطلب الياباني، مشيرا إلى أن حكومة طوكيو رفضت سحب قرارها بفرض قيود على صادرات المواد التكنولوجية إلى سيول.والجدير بالذكر أن اليايان تقدمت بهذا الطلب يوم التاسع عشر من شهر يونيو الماضي، حيث سيتم بموجب هذا الطلب تشكيل لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء من طرف ثالث.وكانت طوكيو حددت مهلة زمنية لكوريا الجنوبية للإستجابة لطلبها وهي يوم الثامن عشر من يوليو.