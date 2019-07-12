سيول تؤكد التزامها بتطبيق نظام مراقبة صادرات المواد الاستراتيجية بشكل صارم

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انتقدت الحكومة الكورية اعتزام اليابان، إزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بميزات تجارية تفضيلية، بحجة عدم تطبيق سيول نظام مراقبة صادرات المواد الاستراتيجية المعروف باسم نظام "كاتشي وول".وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء إن نظام التحكم في صادرات المواد الاستراتيجية وغير الاستراتيجية يتم تطبيقه في كوريا الجنوبية بشكل أكثر صرامة من اليابان.وطبقا لبيان الوزارة ، تقوم اليابان باستثناء الدول البيضاء من تطبيق نظام "كاتشي وول" فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتحكم في صادرات المواد الاستراتيجية في حال علم المصدر باستخدام تلك المواد لأغراض ثانية، أو في حال إعلام الحكومة بذلك.وتقوم كوريا الجنوبية بالتحكم في صادرات الأسلحة التقليدية في جميع الحالات، الأمر الذي لا تقوم به اليابان، إلا في حال إعلام حكومتها بذلك.وقال البيان إن كوريا الجنوبية تقوم بالتحكم في صادرات 60 مادة غير استراتيجية لكوريا الشمالية على اعتبار أن هذه المواد لها علاقة بالأسلحة التقليدية.وأضاف أنها تقوم بالتحكم في صادرات 21 مادة استراتيجية إلى إيران وسوريا وباكستان، فيما تتحكم اليابان في صادراتها إلى سوريا فقط.