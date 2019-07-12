الرئيس مون جيه إين يعين يون سوك يول مدعيا عاما جديدا

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وافق الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الثلاثاء على تعيين "يون سوك يول" رئيس مكتب نيابة سيول المركزية السابق كمدع عام جديد .وبهذا، تبدأ فترة عمل المدعي العام الجديد التي تستمر لمدة عامين يوم الخامس العشرين من يوليو الجاري بعد يوم من انتهاء فترة عمل المدعى العام الحالي "مون مو إيل".وكان الرئيس "مون" قد اختار "يون" مرشحا لمنصب المدعي العام يوم السابع عشر من شهر يونيو الماضي حيث خضع "يون" لجلسة استماع للموافقة على تعيينه. لكن لجنة التشريع والقضاء التابعة للبرلمان فشلت في الحصول على الموافقة بسبب الجدل بشأن عدد من القضايا الأخلاقية ، مثل تدخله المزعوم في قضية احتيال تتعلق بأحد أفراد أسرته.وانتقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير، تعيين الرئيس "مون" مدعيا عاما جديدا رغم اعتراضهما.أما الحزب الديمقراطي الحاكم، فرحب بهذا التعيين قائلا إن المدعي العام الجديد "يون" هو شخص قادر على إتمام عملية إصلاح النيابة العامة.