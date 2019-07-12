اجتماع بين الرئيس مون وقادة الأحزاب لأول مرة منذ 16 شهرًا

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" ورؤساء الأحزاب الخمسة السياسة الكبرى اجتماعًا اليوم الخميس في المكتب الرئاسي، لمناقشة تدابير الرد على القيود التجارية اليابانية.وسيكون الاجتماع المقرر عقده بين الساعة 4 و6 مساءً هو الأول من نوعه خلال 16 شهرًا.وسيشارك في الاجتماع "لي هيه تشان" من الحزب الديمقراطي الحاكم، و"هوانغ كيو آن" من حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، ورئيس حزب "بارون ميريه" المعارض الصغير "سون هاك كيو"، ورئيس حزب الديمقراطية والسلام "تشانغ دونغ يونغ"، وزعيم حزب العدالة "سيم سانغ جونغ".والهدف الرئيسي من الاجتماع مناقشة قيود الصادرات اليابانية على المواد عالية التقنية، وإجراءات الاستجابة المناسبة.كما يحتمل أن يتم التطرق إلى قضايا أخرى مثل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وقانون الميزانية التكميلية المعلقة، وقد يصدر المشاركون في الاجتماعًا بيانًا عامًا عقب ذلك.تم ترتيب الاجتماع بعد قبول المكتب الرئاسي عرضًا تقدم به حزب المعارضة الرئيسي يوم الثلاثاء الماضي.