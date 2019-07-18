الحزب الحاكم يناقش قيود التصدير اليابانية مع الشركات المتوسطة والصغيرة

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التقى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إن يونغ" وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أمس الأربعاء، للوقوف على الصعوبات التي يواجهونها في أعقاب القيود التجارية اليابانية.وفي بداية الاجتماع الذي عُقِد في الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة في سيول، أكد "لي" أن الحكومة والأحزاب السياسية تتعاون لمنع قيود التصدير من إلحاق الضرر بالشركات في كوريا الجنوبية.وقال إن المعسكر الحاكم سيرد بنشاط على الإجراء الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، بينما سيدعم تنويع صادرات التكنولوجيا الفائقة وتعزيز الاعتماد على الذات من الصناعات المحلية.كما قال "لي" إنه يأمل في أن تضع الحكومة على رأس أولوياتها توزيع المنافع، ووعد ببذل الجهود لتوسيع التخفيضات الضريبية، وغيرها من المساعدات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.