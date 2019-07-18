نقابة سائقي التاكسي ترحب بمقترحات الحكومة بشأن خدمات الركوب

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رحب سائقو سيارات الأجرة وأصحاب الشركات بالمقترح الحكومي الأخير لمعالجة صراعاتهم مع مشغلي منصات مشاركة الركوب.وقالت رابطة سيول لسيارات الأجرة الخاصة أمس الأربعاء إنها توافق على إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة من حيث المبدأ، وترحب بخطوة إلغاء القيود.كما قامت إحدى نقابات سائقي التاكسي بالترحيب بالمقترح الحكومي، لا سيما القواعد المتعلقة بترخيص منصات مشاركة الركوب. وقالت النقابة إن الحكومة استجابت لنداءات "مليون عامل في صناعة سيارات الأجرة وعائلاتهم"، ضد ما وصفوه بالعمليات "غير القانونية" لمشغلي تلك المنصات.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الأراضي والنقل إلى أنه سيتم دعم منصات مشاركة الركوب بالكامل، لكنهم بحاجة إلى استخدام سيارات الأجرة المرخصة، بدلًا من السيارات المستأجرة.