الكوريتان في نفس المجموعة التأهيلية لكأس العالم

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من المقرر أن تواجه كوريا الجنوبية كوريا الشمالية في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم لعام 2022.وفي قرعة جرت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور أمس الأربعاء، اختيرت الكوريتان في المجموعة H، إلى جانب لبنان وتركمانستان وسريلانكا.وسوف تبدأ الجولة الثانية من التصفيات في الخامس من سبتمبر وتنتهي في التاسع من يونيو من العام المقبل، ومن المقرر أن تواجه كوريا الجنوبية، بقيادة المدرب "باولو بنتو"، كوريا الشمالية في 15 أكتوبر.وما زال من غير الواضح هل سيتم إقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب العادية، حيث لعب الفريقان مبارياتهما في عام 2010 على ملعب محايد في شنغهاي.