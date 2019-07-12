مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارًا حول التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو

Photo : YONHAP News

اعتمد مجلس النواب الأمريكي قرارًا يؤكد على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها في شمال شرق آسيا، وسط التوترات المتزايدة بين سيول وطوكيو.وعقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الأربعاء اجتماعًا عامًا، وأصدرت قرارًا يؤكد "أهمية العلاقات الكورية اليابانية البناءة والمتوجهة نحو المستقبل، بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية والاقتصاد والمصالح الأمنية للولايات المتحدة".وقال القرار إن الولايات المتحدة وتحالفها مع كوريا الجنوبية ومع اليابان هما أساس الاستقرار في آسيا، مضيفًا أن الدول الثلاث شريك أساسي في حل التحديات العالمية.كما تم تمرير نفس القرار في مجلس الشيوخ في أبريل، قبل أن تقوم اليابان بفرض قيود تجارية جديدة على كوريا الجنوبية، بسبب الأحكام القضائية في كوريا الجنوبية المتعلقة بالحقبة الاستعمارية.وفي ظل هذه الظروف، من المقرر أن يعقد المشرعون من الدول الثلاث اجتماعًا يوم الجمعة المقبل في واشنطن.