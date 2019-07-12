استمرار عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية

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نفى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة "باسيلي نيبنزا" وجود احتمال لرفع العقوبات الدولية على كوريا الشمالية قريبا بسبب الموقف الأمريكي الصارم.وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن السفير الروسي أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في التوصل إلى حل لهذه المسألة، إلا أنه قال إن العقوبات لا يمكن رفعها إلا من قبل مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ قرارا بذلك وإنه من الضروري حصول الإجماع بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس من أجل رفع العقوبات، مشيرا إلى معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطوة.وأوضح السفير الروسي أن واشنطن مقتنعة بأن المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة جاءت نتيجة للعقوبات على بيونغ يانغ.