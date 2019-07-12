ارتفاع اعتماد كوريا على التجارة

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وصلت نسبة اعتماد كوريا على التجارة إلى مستوى الضعفين مقارنة باليابان لتبلغ حوالي 70 %.وحسب ما أوضح الاتحاد الكوري للتجارة وصندوق النقد الدولي وهيئة الإحصاءات الوطنية، بلغت درجة اعتماد كوريا على التجارة، وهي نسبة الصادرات والواردات من الاقتصاد الإجمالي، 68.8 % في عام 2017 ، أي 2.4 ضعف اليابان التي بلغت نسبتها حوالي 28.1 %.وبلغت نسبة اعتماد كوريا على الصادرات نحو 37.5 % لتحتل بذلك كوريا المركز الثالث من بين دول المجموعة العشرين بعد هولندا ب63.9 %، وألمانيا ب 39.4 %.وتجدر الإشارة إلى أن هولندا تعد دولة تجارة وسيطة، بينما تعد ألمانيا دولة قوية في مجالات المنتجات الكاملة والمواد وقطع الغيار.أما اليابان فبلغ اعتمادها على الصادرات نسبة 14.3 % لتبلغ ثلث مستوى كوريا بحيث سجلت تراجعا لتأتي خلف الولايات المتحدة ب8 % والبرازيل ب10.6 % والهند ب11.5 % .بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة اعتماد كوريا على الواردات نحو 31.3 % لتحتل المركز الرابع بعد هولندا ب56.3 %، والمكسيك ب36.6 %، وألمانيا ب31.7 % في حين بلغت نسبة اعتماد اليابان على الواردات نحو 13.8 %.