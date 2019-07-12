مساعدة نقدية كورية إلى باكستان لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية

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قررت الحكومة الكورية تقديم مساعدة نقدية بقيمة 100 ألف دولار إلى باكستان من أجل معالجة الأضرار الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والتي نشأت في منطقة "لاركانا" في محافظة "سيند".وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم الخميس بأنها قررت تقديم الدعم بواسطة منظمة الصحة العالمية بعد أن وضعت في الحسبان سرعة انتشار الفيروس وسقوط عدد كبير من الأطفال جراء الفيروس.وتجدرالإشارة إلى أن باكستان شهدت انتشارا للفيروس في شهر مايو الماضي بحيث بلغ عدد المصابين 906 مصاب في أوائل شهر يوليو الماضي، أكثر من 80 % منهم من الأطفال دون 15 عاما.وأعربت الحكومة الكورية عن نيتها المشاركة المستمرة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى منع انتشار الأمراض المعدية، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية وإيبولا والحصبة.