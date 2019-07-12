اليابان تصر على إحالة مسألة تعويض العمل القسري إلى لجنة تحكيم

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قررت اليابان التمسك بالمطالبة بتكوين لجنة تحكيم فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا الكورية بتعويض ضحايا العمل القسري رغم رفض حكومة سيول.وقال نائب وزير الدفاع الياباني "نسيسيمورا ياستوسي" في تقرير أمس الأربعاء إنه سيجدد مطالبة الحكومة الكورية باتخاذ الإجراءات المناسبة والموافقة على تكوين لجنة التحكيم.وفيما يتعلق برفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية أفادت صحيفة "سانكاي" اليابانية أمس الأول الثلاثاء بأن طوكيو تدرس رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدولية، إلا أنها لا تنوي التسرع في هذه الخطوة، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة تماشيا مع تطورات الأحداث بشأن قضية بيع ممتلكات الشركة اليابانية التي تم مصادرتها في كوريا.