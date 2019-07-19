الحزب الديمقراطي يقترح تشكيل لجنة برلمانية خاصة بالأزمة التجارية مع اليابان

Photo : YONHAP News

اقترح زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إنشاء لجنة برلمانية خاصة، واعتماد قرار بين الأحزاب لمواجهة القيود التجارية اليابانية.وقد قدم رئيس الحزب الديمقراطي "لي هيه تشان" هذا المقترح خلال اجتماع أمس الخميس مع الرئيس "مون جيه إين" وزعماء الأحزاب السياسية الذي انعقد في المكتب الرئاسي، داعيًّا إلى وحدة البرلمان للتعامل مع ما أسماه بالحرب الاقتصادية مع طوكيو.ووصف زعيم الحزب الموقف بأنه تحدٍّ يجب على الدولة مواجهته والتغلب عليه، وشدد على الحاجة إلى صياغة إجراءات مضادة طويلة الأجل.كما دعا إلى الموافقة السريعة على مشروع القانون المتأخر للميزانية الإضافية، وحث الأحزاب المعارضة على الموافقة عليه دون مزيد من التأخير.