أمطار غزيرة في الأجزاء الجنوبية من البلاد

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من المتوقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية في كوريا الجنوبية لعدة أيام، ويعود ذلك جزئيًّا إلى اقتراب أحد الأعاصير.ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية، فمن المحتمل أن تشهد المناطق الساحلية الجنوبية وجزيرة جيجو سقوط ما بين 150 إلى 300 مليمتر في كل ساعة من الأمطار حتى يوم السبت. وسوف تشهد بعض المناطق الجبلية في جيجو هطول ما يصل إلى 700 مليمتر في الساعة.وسوف تستقبل مقاطعات "تشولا" الجنوبية و"كيونغ سانغ" وكذلك "كانغ وون" ما بين 50 إلى 150 مليمتر من الأمطار، وسوف تستقبل سيول وكيونغي ما بين 10 إلى 70 مليمتر.وأرجعت إدارة الأرصاد الجوية السبب في الأمطار إلى الرياح الموسمية، بالإضافة إلى الإعصار "داناس" الذي يقترب من البلاد.