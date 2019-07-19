انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في شهر يونيو بنسبة 0.3%

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انخفض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية لأول مرة خلال 4 أشهر في يونيو، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وتراجع أسعار السلع الزراعية.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الجمعة، فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع 103.49 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 0.3% عن الشهر الأسبق.وقال البنك المركزي إن الانخفاض يرجع أساسًا إلى الانخفاض بنسبة 0.6% على أساس شهري في أسعار المنتجين في السلع الصناعية، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.كما انخفضت أسعار السلع المستزرعة، بما في ذلك المصايد، بنسبة 0.5% على أساس شهري، بسبب الزيادة الكبيرة في الإنتاج.وانخفضت أسعار أجهزة الكمبيوتر والأجهزة البصرية بنسبة 0.4% الشهر الماضي، بسبب التراجع بنسبة 5.3% على أساس شهري في أسعار رقاقات الذاكرة، حيث استمرت أسعارها في التراجع للشهر الحادي عشر على التوالي.