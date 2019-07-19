كوريا الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية مع مقدونيا الشمالية رسميًّا

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ذكرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أمس الخميس أن السفير الكوري إلى الأمم المتحدة "تشو تيه يول" قد وقَّع بيانًا مشتركًا مع "زوغرافسكا كرستيسكا"، القائم بأعمال سفير مقدونيا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الخميس، لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع مقدونيا الشمالية.وقال مسؤول بالوزارة إن بلاده تتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية رسميًّا زيادة في التبادلات الثنائية على المستويين الحكومي والخاص، وكذلك زيادة في التعاون في منطقة البلقان الأوسع.وفي أعقاب الخطوة الأخيرة، أصبحت كوريا الجنوبية تتمتع بعلاقات دبلوماسية رسمية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، باستثناء سوريا وكوسوفو وكوبا.