سيول قد تراجع تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها قد تراجع تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.ووفقًا لرئيسة حزب العدالة، المعارض الصغير، "شيم سانغ جونغ"، فقد أدلى مدير مكتب الأمن القومي الرئاسي "تشونغ إيوي يونغ" أمس الخميس بهذه التصريحات، خلال اجتماع الرئيس "مون جيه إين" مع رؤساء الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسية في المكتب الرئاسي.وصرَّحت "شيم" للصحفيين بأن "تشونغ" قال إن الموقف الحالي للحكومة هو المحافظة على الاتفاق العسكري، لكن يمكن إعادة النظر في هذا الموقف وفقًا للظروف المستجدة.وقالت إن هذه التصريحات جاءت خلال محادثة حول قيود الصادرات اليابانية الجديدة المفروضة ضد كوريا الجنوبية، خلال الاجتماع المغلق بين الرئيس وزعماء الأحزاب.وقالت "شيم" أيضًا إنها أثارت مسألة اتفاق الأمن العام الثنائي للمعلومات العسكرية خلال الاجتماع.وقد أكدت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" لاحقًا أن موقف الحكومة الحالي هو الاستمرار في الاتفاقية دون تغيير.