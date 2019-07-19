إعصار داناس يصل إلى شبه الجزيرة الكورية غدًا السبت

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من المتوقع أن يصل إعصار داناس إلى شبه الجزيرة الكورية غدًا السبت، مما سيؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية من البلاد.وذكرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة أنه اعتبارًا من الثالثة صباحًا، فقد مرَّ الإعصار عبر البحار قبالة "تايبيه" في تايوان، وتحرك في اتجاه الشمال الشرقي بسرعة 22 كم في الساعة.ومن المتوقع أن يصل الإعصار، الموصوف بأنه "صغير"، إلى غرب جزيرة جيجو في وقت مبكر من يوم السبت، وسيمر في المياه قبالة مقاطعة جنوب "تشولا" خلال النهار. ومن المحتمل أن يعبر الإعصار عبر المقاطعات الجنوبية في كوريا الجنوبية، قبل أن يخرج إلى المياه قبالة ميناء "بوهانغ" على البحر الشرقي مساء السبت.ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى توخي مزيد من الحذر والاستعداد للأمطار الغزيرة في جزيرة جيجو والمقاطعات الجنوبية.