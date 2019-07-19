تراجع التجارة الخارجية لكوريا الشمالية بنسبة 50% تقريبًا العام الماضي

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تراجعت التجارة الخارجية لكوريا الشمالية إلى النصف تقريبًا خلال العام الماضي، ويرجع ذلك إلى عقوبات الأمم المتحدة ضد الدولة الشيوعية.ووفقًا للتقرير الصادر عن وكالة الترويج للتجارة والاستثمار اليوم الجمعة، فقد انخفضت الصادرات الكورية الشمالية بنسبة 86% على أساس سنوي لتسجل 240 مليون دولار في عام 2018، في حين تراجعت الواردات بنسبة 31% لتسجل 2.6 مليار دولار.وبذلك سجل الشمال عجزًا تجاريًّا بلغ 2.36 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 17.5% عن العام الأسبق.وقال التقرير إن التجارة الدولية لكوريا الشمالية سجلت 2.84 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 48.8% عن العام الأسبق.وقال مسؤول في الوكالة إنها المرة الأولى التي تتراجع فيها التجارة الخارجية إلى هذا المستوى منذ تولي "كيم جونغ أون" للسلطة، مما يشير إلى أن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة تؤثر بقوة على التجارة الكورية الشمالية.