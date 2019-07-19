واشنطن تؤيد الإبقاء على اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "تؤيد تمامًا" اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان.ووفقًا لإذاعة صوت أمريكا اليوم الجمعة، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو تعد "أداة مهمة" في الجهود المشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تؤيد الاتفاقية العسكرية تأييدًا كاملًا، وأن الاتفاقية تظهر نضج العلاقات الدفاعية الثنائية وتحسِّنُ التنسيق الثلاثي.وذكرت الوزارة أيضًا أن سيول وطوكيو تتعاونان بصورة ثنائية وثلاثية مع واشنطن لضمان أمن وسلامة شمال شرق آسيا، وأن تبادل المعلومات العسكرية يعد جزءًا مهمًّا من هذا التعاون.يشار إلى أن كوريا الجنوبية واليابان وقعتا الاتفاق في نوفمبر عام 2016، مدفوعتين جزئيًّا بالتقدم السريع في القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.ويتم تجديد الاتفاقية سنويًّا تلقائيًّا في أغسطس من كل عام، ما لم تعترض سيول أو طوكيو على تجديد الاتفاق.