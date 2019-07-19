كوريا وقيرغيزستان تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

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اتفقت كوريا الجنوبية وقيرغيزستان على تعزيز التعاون الثنائي بينهما بشأن السياسات التي تنتهجها سيول بهدف تحسين العلاقات مع الدول الشمالية.جاء هذا الاتفاق في بيان صحفي مشترك صادر في ختام الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" ونظيره القيرغيزستاني "محمد غالي أبولغازيف" في "بيشكيك" عاصمة قيرغيزستان، حيث أعرب عن تأييد حكومته للسياسات التي يتبعها الرئيس الكوري "مون جيه إين" لتحسين العلاقات مع الدول الشمالية.كما أعرب عن اعتقاده بأن هذه السياسات ستكون نقطة انطلاقة جديدة لتحقيق التنمية في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الجديدة في قيرغيزستان.ومن جابنه، قال رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" إن هناك طاقة كامنة للتعاون بين كوريا الجنوبية وقيرغيزستان التي تعد مركزا لخدمات النقل واللوجيستية بين القارتين الآسيوية والأوروبية.وأعرب عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين من خلال التنسيق بين السياسات الكورية، لتحسين العلاقات مع الدول الشمالية واستراتيجية قيرغيزستان للتنمية الوطنية.كما اتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والطبية والزراعية بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية والحكومة الإلكترونية والسياحة.