سام سونغ تطلب من شركائها تخزين مكونات يابانية تكفي لـ90 يوما

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قامت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات بإرسال خطابات لشركائها المحليين طالبتهم فيها بتخزين المزيد من المواد والمكونات اليابانية التي تكفي لأكثر من 90 يوما ، تحسبا لتوسيع اليابان قيودها على الصادرات لكوريا الجنوبية.ووضعت "سام سونغ" مهلة زمنية لشركائها لإتمام عملية تخزين المكونات حتى نهاية شهر يوليو الجاري ، وحتى يوم الخامس عشر من أغسطس القادم كحد أقصى.وعبرت "سام سونغ" عن قلقها من احتمال أن يتم توسيع قائمة المواد والمكونات الخاضعة للقيود التجارية، في حال قيام "طوكيو" بإزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء.وتبين أن الحكومة اليابانية تتخذ الآن الإجراءات اللازمة لإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بامتيازات تجارية تفضيلية عند استيراد المنتجات من اليابان، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في نهاية هذا الشهر ليدخل القرار حيز التنفيذ يوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس القادم.وفي حال دخول القرار حيز التنفيذ، فسيتم الترفيع في عدد المواد والمكونات التي ستخضع للقيود اليابانية، من 3 مواد حاليا إلى 857 مادة.