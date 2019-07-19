بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته للنمو لهذا العام بنسبة 0.1%

Photo : YONHAP News

خفض بنك التنمية الآسيوي في تقريره حول "آفاق التنمية الآسيوية" أمس الخميس توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام من 2.5% التي توقعها في شهر أبريل الماضي ، إلى 2.4% ، فيما أبقى توقعاته للعام القادم عند مستوى 2.5%.وتوقع البنك أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لخمس وأربعين دولة نامية في آسيا باستثناء اليابان ودول صناعية أخرى، نسبة 5.7% هذا العام و5.6% في العام القادم.كما توقع البنك أن تحقق الصين نموا اقتصاديا بنسبة 6.3% هذا العام و6.1% في العام القادم.وقال كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي "ياسويوكي ساوادا" في التقرير إن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيظل يمثل أكبر خطرعلى توقعات النمو الاقتصادي في آسيا.ويذكر أن البنك المركزي الكوري قد خفض أمس الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.5% إلى 2.2%.