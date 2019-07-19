سام سونغ الأولى في العالم تنتج ذاكرة دي رام بسعة 12 غيغابايت

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قالت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات أمس الخميس إنها ستبدأ في إنتاج ذاكرة "إل بي دي دي آر 5 دي رام" بسعة 12 غيغابايت اعتبارا من أواخر شهر يوليو الجاري، معلنة عن عزمها لعب دور ريادي في عصر الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة.وجاء إنتاج هذا النوع من ذاكرة دي رام بعد 5 أشهر فقط من نجاح "سام سونغ" في إنتاج ذاكرة "إل بي دي دي آر 4 إكس"، حيث تستهدف الشركة من خلالها السيطرة على سوق الذاكرة المستخدمة في إنتاج الجيل الجديد من الهواتف النقالة.وتعمل الذاكرة الجديدة بسرعة 5500 ميغابايت في الثانية ، أي أنه يمكن من خلال ذاكرة "إل بي دي دي آر 5 دي رام" بسعة 12 غيغابايت، تحميل 12 فيلما عالي الوضوح يصل حجم كل منها 3.7 غيغابايت خلال ثانية واحدة.كما يمكن لهذه الذاكرة توفيرالطاقة الكهربائية المستهلكة بنسبة 30% مقارنة بالذاكرات المستخدمة حاليا.وتخطط شركة "سام سونغ" لتطوير ذاكرة "إل بي دي دي أر 5 دي رام" بسعة 16 غيغابايت.