البرلمان الكوري يشرع في تحركه الدبلوماسي لحل الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو

قرر البرلمان الكوري تشكيل وفد برئاسة رئيس البرلمان السابق "تشونغ سيه كيون" كي يقوم بنشاط دبلوماسي لتعريف الكونغرس الأمريكي بالظلم الذي تشكله القيود التجارية اليابانية ضد كوريا الجنوبية.وقال المتحدث باسم البرلمان الكوري "هان مين سو" أمس الخميس إن الوفد البرلماني المكون من 8 أعضاء سيقوم بزيارة للولايات المتحدة خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري.وخلال هذه الزيارة، سيقوم الفريق الكوري بتسليم رسالة شخصية من رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، كما سيسلمها قرارا برلمانيا كوريا يدعو اليابان إلى سحب قيودها التجارية على الصادرات لكوريا الجنوبية.وفي أثناء إقامة أعضاء الوفد الكوري في الولايات المتحدة ، سيلتقي أعضاء الوفد مع عدد من المسؤولين البرلمانيين الأمريكيين لبحث دور محتمل لواشنطن في حل الخلاف التجاري القائم بين سيول وطوكيو، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن.