اليابان تحتج لعدم استجابة كوريا لمقترحها بتشكيل لجنة تحكيم

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استدعى وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" صباح اليوم الجمعة السفير الكوري لدى طوكيو "نام كوان بيو" ، وأعرب عن أسف الحكومة اليابانية لعدم استجابة كوريا الجنوبية لمقترح ياباني بتشكيل لجنة تحكيم من طرف ثالث.وكانت اليابان قد حددت مهلة زمنية لسيول للاستجابة للمقترح تنتهي يوم الثامن عشر من يوليو الجاري، لكن الحكومة الكورية رفضت الطلب الياباني ، مشيرة إلى رفض طوكيو سحب قرارها بفرض القيود على صادرات المواد التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية.وقال الوزير الياباني "كونو" للسفير الكوري إن تصرفات الحكومة الكورية الحالية تشبه تلك التصرفات التي زعزعت النظام الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفق تعبيره.وتعد هذه المرة الثالثة منذ أكتوبر من العام الماضي التي تستدعى فيها طوكيو السفيرالكوري لديها على خلفية حكم المحكمة الكورية الذي أمر الشركات اليابانية بتقديم تعويضات للكوريين من ضحايا العمل القسري، خلال الحرب العالمية الثانية.