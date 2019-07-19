لا تغيير في موقف سيول بشأن تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الوزارة الداعي إلى تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وكان رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي "تشونغ أوي يونغ" قد قال خلال اجتماع الرئيس "مون جيه إين" مع رؤساء الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسية أمس الخميس في مقر الرئاسة، إن الحكومة الكورية، قد تراجع تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وأضاف "تشونغ" أن الموقف الحالي للحكومة هو المحافظة على الاتفاق العسكري، دون استبعاد إمكانية إعادة النظر في هذا الموقف وفقا للظروف المستجدة.والجدير بالذكر أن صلاحية اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا واليابان تمتد لعام ، ويتم تجديدها تلقائيا إذا لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته تعليق الاتفاقية قبل 90 يوما من إنتهاء صلاحيتها.وإذا لم تبلغ سيول بنيتها تعليق الاتفاقية حتى يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس القادم، فسيتم تجديد الاتفاقية تلقائيا لعام آخر.