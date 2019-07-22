لا تأثير لزلزال سانغ جو على المفاعلات النووية

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قالت شركة الطاقة الكهرومائية والنووية الكورية، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل المفاعلات النووية في كوريا الجنوبية، إن الزلزال الذي ضرب مدينة "سانغ جو" في جنوب شرق البلاد صباح أمس الأحد لم يكن له أي تأثير على المفاعلات النووية أو منشأة التخلص من النفايات المشعة في المنطقة.وأوضحت شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية في بيان أصدرته أمس أن المفاعلات النووية في كل أنحاء البلاد تعمل بشكل طبيعي، وأنه لم يصدر عن أيٍّ من تلك المفاعلات تحذير من الزلازل.كما ذكرت وكالة النفايات المشعة الكورية أن عمليات الفحص في الموقع لم تعثر على أي أضرار في منشأة التخلص من النفايات المشعة، مؤكدة أن المنشأة تعمل بشكل طبيعي.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، ضرب زلزال بلغت قوته 3,9 درجة بمقياس ريختر مدينة "سانغ جو" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث يوجد هناك العديد من المفاعلات النووية الكورية.