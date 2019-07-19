انعقاد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني

Photo : YONHAP News

أدلى المواطنون اليابانيون بأصواتهم يوم أمس الأحد في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تحافظ الكتلة الحاكمة لرئيس الوزراء "شينزو آبيه" على الأغلبية، وقد بدأ التصويت في جميع أنحاء البلاد في الساعة 7 صباحًا.وتشمل هذه الانتخابات اختيار ممثلين لنصف عدد المقاعد في مجلس الشيوخ، الذي يعتبر أقل قوة في مجلسيْ البرلمان الياباني. ويجدد مجلس الشيوخ في اليابان نصف عدد مقاعده كل ثلاث سنوات، بحيث يخدم أعضاؤه مدة ست سنوات.وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بزعامة "شينزو آبيه" يسير على الطريق نحو الفوز بأكثر من نصف عدد المقاعد البالغ عددها 124 مقعدًا، ولكن يتركز الانتباه حول ما إذا كانت الكتلة الحاكمة ستضمن أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور السلمي للبلاد. فبالنسبة للمراجعة الدستورية، يحتاج "آبيه" إلى أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان وأيضا أغلبية بسيطة في استفتاء وطني. ويسيطر الائتلاف الحاكم حاليًا على أغلبية الثلثين في مجلس النواب.