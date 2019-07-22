كوريا والصين واليابان تعقد محادثات لوزراء الخارجية الشهر القادم

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قالت تقارير صحفية يابانية إن كوريا الجنوبية والصين واليابان تسعى لعقد اجتماع لوزراء الخارجية الشهر القادم في الصين.ونقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية في تقرير نشرته أمس الأحد عن مصادر دبلوماسية متعددة قولها إن الدول الثلاث بصدد الانتهاء من التنسيق لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجيتها في أغسطس.وذكرت المصادر أن وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية واليابان قد يعقدان اجتماعًا منفصلاً على هامش المحادثات الثلاثية. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تكرر اليابان خلال الاجتماع الثنائي مع كوريا دعوتها إلى سيول للرد على طلباتها فيما يتعلق بحكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ضد الشركات اليابانية بشأن قضية العمل القسري الذي ارتكبته بعض الشركات اليابانية خلال فترة الحرب العالمية الثانية.ويذكر أن محادثات وزراء خارجية دول شمال شرق آسيا الثلاث لم تُعقد منذ آخر اجتماع من هذا النوع في شهر أغسطس من عام 2016 في طوكيو.