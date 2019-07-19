بولتون يزور كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء

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قال المكتب الرئاسى في سيول إن مستشار الأمن القومى الأمريكي "جون بولتون" سيقوم بزيارة تستغرق يومين إلى كوريا الجنوبية بدءا من الغد الثلاثاء، من أجل إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الحكوميين.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" للصحفيين بأن "جونغ أوي يونغ" مستشار الرئيس للأمن القومي يعتزم إجراء محادثات مع "بولتون" بعد غد الأربعاء في سيول.وأوضحت "كو" أن الجانبين سيناقشان القضايا الثنائية الرئيسية، بما في ذلك تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وجهود نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية. وأضافت المتحدثة أن "بولتون" سيجتمع أيضا مع وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، ووزير الدفاع "جونغ كيونغ دو". ويذكر أن زيارة "بولتون" إلى كوريا تأتي بعد زيارته إلى اليابان يوميْ الأحد والاثنين، كما تأتي زيارة "بولتون" بعد أن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة إنه مستعد، إذا لزم الأمر، للمساعدة في حل التوتر المتصاعد بين كوريا الجنوبية واليابان.