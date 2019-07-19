المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يناقش القيود التجارية اليابانية غدا الثلاثاء

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من المقرر أن تتم مناقشة الخلاف التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان الناجم عن القيود التجارية اليابانية في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء.وتأتي مناقشة هذه القضية في منظمة التجارة العالمية بناء على طلب تقدمت به "سيول" بمشاركة ممثلي 164 دولة عضوا في المنظمة العالمية في الاجتماع.كما يشارك في اجتماع الغد مدير مكتب استراتيجية النظام التجاري الجديد في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة "كيم سونغ هو" تمثيلا للحكومة الكورية.ويذكر أنه كان من المعتاد أن يمثل السفير الكوري لدى جنيف الحكومة الكورية في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.وستؤكد الحكومة الكورية خلال اجتماع الغد أن القيود التجارية اليابانية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية ، كما ستبذل جهودها لحشد تأييد المجتمع الدولي بشأن سحب "طوكيو" قرارها بتشديد القيود التجارية ضد "سيول".من جهة ثانية، قررت الحكومة الكورية إرسال رأي مكتوب إلى الحكومة اليابانية يؤكد الطابع الظالم االذي توخته طوكيو، عبر محاولتها إزالة كوريا الجنوبية، من قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بمزايا تجارية تفضيلية عند استيراد المنتجات اليابانية.والجدير بالذكر أن اليابان تتخذ الآن الإجراءات اللازمة لإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء حيث ستنتهى المهلة الزمنية التي وضعتها طوكيو لجمع الآراء حول تلك الإجراءات يوم الأربعاء القادم.