مكتب الرئاسة الكورية يتخذ موقفا متشددا تجاه القيود التجارية اليابانية

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يراقب مكتب الرئاسة الكورية عن كثب الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليابانية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.وقال "تشو كوك" سكرتير الرئيس للشؤون المدنية في حسابه على فيسبوك أمس الأحد إن اليابان تتفوق على كوريا الجنوبية من حيث القوة الوطنية ، لكنه أكد على ضرورة عدم التخوف من ذلك.وأضاف أن اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد هذا الأسبوع سيكون بمثابة إجراء تمهيدي لرفع دعوى قضائية رسمية للمنظمة.وأكد أن الحكومة الكورية تبذل جهودها الدبلوماسية لحل الخلاف التجاري القائم بين سيول وطوكيو بالتزامن مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة القيود التجارية اليابانية.ودعا "تشو كوك" الشعب إلى تقديم الدعم لتحقيق انتصار في النزاعات القضائية مع اليابان إذا لم يتم حل الخلاف التجاري بين البلدين بطريقة دبلوماسية.ومن جانبه، قال "مون تشونغ إين" مستشار الرئيس لشؤون التوحيد والخارجية والأمنية يوم الخميس الماضي إن الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي تتخذها اليابان ضد كوريا الجنوبية تعد بمثابة التدخل في الشؤون الداخلية.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية إن هذا الأسبوع سيكون فاصلا لحل قضية الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو حيث يراقب المكتب التصرفات التي ستمارسها الحكومة اليابانية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.