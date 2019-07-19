وزارة الدفاع تنفى تلقيها طلبا من واشنطن لإرسال جنود كوريين إلى مضيق هرمز

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قالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الاثنين إنها لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من الولايات المتحدة لإرسال جنود كوريين إلى مضيق هرمز.جاء ذلك في لقاء صحفي موجز للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية "نوه جيه تشون" حيث أضاف أن الوزارة تراقب عن كثب التطورات التي تحدث بشأن المضيق، آخذة في حسبانها التأثيرات المحتملة لقضية مضيق هرمز على كوريا الجنوبية.وكانت الإدارة الأمريكية قد عقدت جلسة شرح لأكثر من 60 دولة، تتداول النفط الخام عبر مضيق هرمز، لصياغة الخطة الأمريكية القاضية بتشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في المضيق .ومن المتوقع أن يتم تناول هذه القضية في الاجتماع المقررعقده يوم الأربعاء القادم في سيول بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأمريكي "جون بولتون" ووزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو".وفي هذا السياق، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الخوض في تفاصيل الاجتماع المرتقب بين "بولتون" و"تشونغ"، مشيرا إلى أنه سيتم تبادل الآراء حول القضايا الأمنية الرئيسية المعلقة بين سيول وواشنطن بما فيها سبل الدعم العسكري لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وطرق تعزيزعلاقة التحالف بين البلدين.