مستشار الأمن القومي الكوري يلتقى بنظيره الأمريكي في سيول

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من المقرر أن يلتقى مستشار الأمن القومي الرئاسي الكوري "تشونغ أوي يونغ" مع نظيره الأمريكي "جون بولتون" يوم الأربعاء القادم في سيول لبحث القضايا الرئيسية المعلقة بين سيول وواشنطن.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كوه مين جونغ" أمس الأحد إن المستشارين الكوري والأمريكي سيبحثان القضايا المتعلقة بإنشاء نظام للسلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية من خلال نزع السلاح النووي الكامل منها، وسبل تعزيز علاقة التحالف بين البلدين.وأضافت المتحدثة أن "جون بولتون" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية خلال يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يوليو الجاري حيث سيلتقي بوزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ووزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو".وسيقوم "بولتون" بزيارة لليابان قبل زيارته لكوريا الجنوبية حيث من المحتمل أن يلعب دورا في حل الخلاف التجاري القائم بين طوكيو وسيول .وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال إنه قد تلقى طلبا من الرئيس الكوري "مون جيه إين" بأن تلعب الولايات المتحدة دورا في حل الخلافات القائمة بين سيول وطوكيو ، مشيرا إلى استعداده للعب ذلك الدور، إذا تقلى الطلب من الطرفين الكوري والياباني.