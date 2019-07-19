تراجع الصادرات الكورية بنسبة 13.6% خلال العشرين يوما الأولى من يوليو

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بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر يوليو الجاري 28.3 مليار دولار، بانخفاض قدر بنحو 13.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات شهد انخفاضا بنسبة 30.2% خلال هذه الفترة، فيما سجل حجم صادرات المنتجات النفطية والسفن انخفاضا بنسبة 15.6% و24% على التوالي.أما حجم صادرات السيارات، فشهد زيادة بنسبة 19.5% ، كما زاد حجم صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية والأدوات الإلكترونية المنزلية بنسبة 19.5% و%34.5 على التوالي.وسجل حجم الواردات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من يوليو ، انخفاضا بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.