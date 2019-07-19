سيول تدعو شينزو آبيه إلى بذل جهوده الكافية لحل الخلاف التجاري بين البلدين

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دعت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" اليوم الاثنين رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إلى بذل جهوده الكافية، لحل الخلاف التجاري بين البلدين لصالح الشعبين الكوري والياباني.وأضافت المتحدثة "كو" تعليقا على دعوة "آبيه" الحكومة الكورية إلى تقديم إجابتها أولا لحل القضية، أن" سيول" تتساءل ما إذا كانت قد أبدت تقصيرا في التعامل الجدي مع هذه القضية.وأشارت إلى أن الحكومة اليابانية غيرت موقفها بشأن مبررات فرض القيود التجارية حيث بررتها في البداية بأسباب أمنية، قبل أن تغير موقفها وتتذرع بأسباب تاريخية.وأضافت أن "سيول" قدمت شرحا كافيا فيما يتعلق بموقفها تجاه الحكم الذي أصدرته المحكمة الكورية وأمرت به الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية، وتصدير المواد الاستراتيجية إلى كوريا الشمالية بعد استيرادها من اليابان.وقالت إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف "سيول" بشأن التعامل مع العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان على المسارين الماضي والمستقبلي في آن واحد.