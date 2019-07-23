رئيس الحزب المعارض ينتقد السياسات الاقتصادية للحكومة

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انتقد رئيس حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، "هوانغ كيو آن"، السياسات الاقتصادية والعُمّالية الأساسية للحكومة، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي الشركات المحلية متوسطة الحجم، عُقد في مقر اتحاد "مؤسسات السوق الكورية المتوسطة"، في سيول أمس الاثنين، حيث اتهم "هوانغ" إدارة الرئيس "مون جيه إين" بالفشل في ترويض "النقابات العمالية المتشددة"، والتردد في تنفيذ الإصلاحات في قطاع العمل.كما انتقد "هوانغ" سياسات الحكومة بشأن خلق فرص العمل، وادعى أن السوق المحلية، بما في ذلك الإنتاج والاستثمارات والصادرات، لا تعمل حاليا بشكل جيد.وأشار رئيس الحزب المعارض إلى أن الحكومة تتجاهل الشركات المتوسطة في المزايا الضريبية وغيرها من الأمور، وتعهد ببذل جهود من أجل دعم تلك الشركات، بما في ذلك تخفيض الضرائب.