بولتون يلتقي بمسؤولين يابانيين قبيل زيارته إلى كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" مع عدد من المسؤولين اليابانيين في طوكيو أمس الاثنين، حيث جرت مناقشة الخلافات الحالية بين كوريا الجنوبية واليابان. وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن "بولتون" التقى بوزير الخارجية الياباني "تارو كونو"، وصرح بعدها بأنه تم إجراء مناقشات "مثمرة للغاية"، غطت كل القضايا ذات الصلة بالأمن القومي، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل تلك القضايا. وتوقع التقرير أن تكون مسألة التوتر بين اليابان وكوريا الجنوبية حول قضية العمل القسري من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها بين الجانبيْن، بالإضافة إلى مشاركة اليابان المحتملة في تحالف تقترحه الولايات المتحدة ضد إيران بالقرب من مضيق "هرمز". ويذكر أن طوكيو تدعي أن السبب في فرضها قيودا على صادراتها من المواد عالية التقنية إلى كوريا يرجع إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفي المقابل تقول سيول إن هذا الإجراء انتقاميٌ من قبل اليابان، ردّا على أحكام المحكمة العليا في كوريا ضد عدد من الشركات اليابانية المتورطة في قضية العمل القسري. وأضاف التقرير أن "بولتون" أكد مجددًا لـ"كونو" على أهمية التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. ومن المقرر أن يتوجه "بولتون" إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الكوريين.