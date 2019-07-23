كوريا تحتج على القيود التجارية اليابانية أمام منظمة التجارة العالمية

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تخطط كوريا الجنوبية لإرسال مسؤول رفيع المستوى إلى اجتماعات مجلس منظمة التجارة العالمية لتقديم احتجاج على القيود الأخيرة التي فرضتها اليابان على صادراتها من المواد عالية التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس إن "كيم سونغ هو" نائب وزير التجارة للشؤون القانونية والشؤون متعددة الأطراف، سوف يحضر اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة جينيف السويسرية، اليوم الثلاثاء. ويذكر أنه من المعتاد أن يحضر اجتماعات مجلس منظمة التجارة العالمية سفراءٌ متخصصون في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، لكن سيول قررت إرسال "كيم" هذه المرة نظرا للتداعيات الخطيرة الناجمة عن قيود التصدير اليابانية على كوريا. ويذكر أن المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية هو الهيئة العليا لصنع القرار في المنظمة التي تقوم بمراقبة التجارة العالمية، وذلك بالنيابة عن المؤتمر الوزاري الذي يُعقد مرة كل سنتين. وخلال اجتماع اليوم، سيناقش ممثلو أكثر من 160 دولة عضوا في المنظمة قضايا التجارة العالمية المعلقة. ويعتزم المسؤول الكوري التأكيد على أن التدابير التجارية اليابانية تتعارض مع مبادئ التجارة الحرة التي تدافع عنها منظمة التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة الكورية إنها ستقدم ردا رسميا حول تلك القيود التجارية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الثلاثاء.